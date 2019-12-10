في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

يوافق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية يوم 10 مايو عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.



عُرِفَ الفنان الراحل غريب محمود، بأدواره الكوميدية المميزة التى أطلق عليه النقاد بسببها لقب "أبو العريف".



وشارك غريب محمود في العديد الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومنها فيلم "بخيت وعديلة"، وفيلم "المولد"، إضافة إلى أعمال المسرح التى قام بها مثل مسرحية "شارع محمد على"، بجانب أشهر مسرحية له على الإطلاق "جحا يحكم المدينة".



وكانت مسرحية "حمام مغربى"، آخر أعماله وخلال تجاربه لأداء تلك المسرحية سقط الفنان الراحل مرتين أثناء تنفيذه لدوره بتلك المسرحية بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية كانت هي الأخيرة التي أدت لوفاته.



يذكر أن غريب محمود، رحل عن عالمنا يوم 6 ديسمبر عام 2006، وورث نجله محمود غريب، الحِسّ الكوميدي، حيث شارك في عدد الأعمال الفنية ومنها "العراف"، و"خطوط حمراء".