ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
غريب محمود
غريب محمود
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية يوم 10 مايو عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

عُرِفَ الفنان الراحل غريب محمود، بأدواره الكوميدية المميزة التى أطلق عليه النقاد بسببها لقب "أبو العريف".

وشارك غريب محمود في العديد الأعمال التلفزيونية والسينمائية ومنها فيلم "بخيت وعديلة"، وفيلم "المولد"، إضافة إلى أعمال المسرح التى قام بها مثل مسرحية "شارع محمد على"، بجانب أشهر مسرحية له على الإطلاق "جحا يحكم المدينة".

وكانت مسرحية "حمام مغربى"، آخر أعماله وخلال تجاربه لأداء تلك المسرحية سقط الفنان الراحل مرتين أثناء تنفيذه لدوره بتلك المسرحية بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية كانت هي الأخيرة التي أدت لوفاته.

يذكر أن غريب محمود، رحل عن عالمنا يوم 6 ديسمبر عام 2006، وورث نجله محمود غريب، الحِسّ الكوميدي، حيث شارك في عدد الأعمال الفنية ومنها "العراف"، و"خطوط حمراء".
Advertisements

ترشيحاتنا

أعمال تدخل الجنة.. 7 كلمات تضمن لك النعيم في الآخرة

ورم على أعصاب الوجه.. نيللي كريم تكشف تفاصيل مرضها لأول مرة بعد العملية..شاهد

الأهلي يكلف سراج الدين بالإشراف على تعديلات ستاد السلام

بعد تحوليهما للنيابة.. أول رد من رئيسي حي المرج وحلوان على قرار الإقالة

الأخيرة أغربهم | 3 طرق غير متوقعة لقلي البطاطس بدون زيت

نتقبل التعازي بعد موسم الرياض | أول تعليق من تركي آل الشيخ على شائعة وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان.. أحدث إطلالة لـ درة مع صديق العمر.. صور

بفستان قصير و بالطو| ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ملفتة

بالأسود الأنيق مي عمر في جلسة تصوير