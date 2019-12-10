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رياضة

رئيس الإسماعيلى يحفز لاعبى الفريق قبل لقاء المقاصة.. وتكريم رباعي المنتخب الأوليمبي |صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
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حبيبة معتز
عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، اجتماعا مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق داخل النادى عقب مران الفريق أمس، الاثنين، بحضور المهندس تامر موسى، عضو مجلس الإدارة، وعبد الرحمن أنوس، عضو اللجنة الفنية، بالإضافة إلى محمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

ووجه المهندس إبراهيم عثمان، خلال الاجتماع، اللاعبين بالالتزام والتكاتف فى المرحلة المقبلة من أجل تعديل مسار الفريق فى المسابقة المحلية وتحقيق الصعود للدور قبل النهائى فى البطولة العربية.

وقرر رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، خلال الاجتماع، صرف مكافأة الفوز على الجزيرة الإماراتى والصعود للدور ربع النهائى من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، كما أعلن رئيس النادى عن تخصيص مكافآت ضخمة للفريق فى حال تخطى عقبة الاتحاد السكندى والصعود للدور قبل النهائى من نفس البطولة.

وشدد المهندس إبراهيم عثمان على الجميع بضرورة تحقيق الفوز فى مباراة المقاصة المقبلة من أجل إرضاء الجماهير المتعطشة للانتصارات، والتى تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترة الأخيرة.

على هامش الاجتماع، حرص رئيس النادى على تكريم رباعى المنتخب الأوليمبى عبد الرحمن مجدى، ومحمد صادق، ووجيه عبد الحكيم، وأحمد أيمن، الحاصل على بطولة أفريقيا، وحقق الصعود لأوليمبياد طوكيو القادمة، وقرر صرف مكافآت خاصة للرباعى من أجل تحفيزهم على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية.
رئيس الإسماعيلى يحفز لاعبى الفريق قبل لقاء المقاصة.. وتكريم رباعي المنتخب الأوليمبي |صور
رئيس الإسماعيلى يحفز لاعبى الفريق قبل لقاء المقاصة.. وتكريم رباعي المنتخب الأوليمبي |صور
رئيس الإسماعيلى يحفز لاعبى الفريق قبل لقاء المقاصة.. وتكريم رباعي المنتخب الأوليمبي |صور
رئيس الإسماعيلى يحفز لاعبى الفريق قبل لقاء المقاصة.. وتكريم رباعي المنتخب الأوليمبي |صور
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