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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-12 -2019

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
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علياء فوزى
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 10-12 -2019 فى البنك المركزى المصرى، استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 10-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.07، وبيعا 16.17جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.77 وبيعا 17.90 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 21.11 وبيعا 21.28 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.26 وبيعا 16.38 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.78 وبيعا 14.89 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.
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