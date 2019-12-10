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اقتصاد

أسعار الريال السعودى والعملات العربية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
عملات العربية
عملات العربية
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علياء فوزى
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 10-12-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 52.69 جنيه للشراء و53.28 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.54 جنيه للشراء و 42 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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