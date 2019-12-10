ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ إحصاء: مجلس الطاقة الإنمائي يتكون من 16 عضوا منهم 3 مصريون.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور على السيد الديب،أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين كلية التجارة جامعة القاهرة،إن لابد من الربط بين علماء مصر بالخارج و أهداف مصر الاستراتيجية لعام 2030 من خلال رؤية مصر القادمة .

وأضاف الدكتور على السيد الديب،من خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر المذاع على " قناة مصر الأولى " أن رؤية مصر مبنية على ثلاثة أبعاد ، اقتصادية وبيئية واجتماعية.

وأشار أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين كلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن تصنيف الدول لا يقوم على ما تحققه من تنمية اقتصادية فقط بل ما تقوم به من العدالة الاجتماعية لشعبها، إلى جانب الحفاظ على البيئة وعدم إهدار الثروات حفاظا على حقوق الأجيال القادمة .

وأوضح أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين كلية التجارة جامعة القاهرة،أن مؤتمر علماء مصر للخارج برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قام فيه باستدعاء عدد من العلماء والشباب والباحثين الاحصائيات من اتحاديات مصر للمصريين بالخارج .

وذكر : أن عام 2016 تم استقبال 86 ألف عالم مصري يقيمون في الخارج،منهم 1883 ألف عالم فى علوم الذرة النووية النادرة،و42 رئيس جامعة بالخارج ،إلى جانب وزير البحث العلمى بكندا صاحب الجنسية المصرية المشرفة، مشيرا الى ان مجلس الطاقة الإنمائي يتكون من 16 عضوا منهم ثلاثة مصريين،و 909 عالم على مستوى العالم فى كل التخصصات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فوز 6 فتيات بالانتخابات الطلابية في الجامعات.. بطولات نسائية وتحديات في انتظارهن.. ودعم من التعليم العالي لخطط الاتحادات القادمة

ترشيحاتنا

تعرف على حالات رفض دعوى الخلع

مخاطر ليس لها حدود.. أطعمة تحتوي على الملح الصيني القاتل

المالية: توقيع اتفاقية زيرو جمارك على السيارات الأوروبية .. أول يناير

هل الإفرازات المهبلية للمرأة تنقض الوضوء؟| دار الإفتاء تجيب

42 مليونا إجمالي تعاقد محمود كهربا مع الأهلي في 4 مواسم ونصف

تحمي من الأمراض.. 8 فوائد لتنظيف الأسنان وأشهر الطرق لعلاجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ ميجان فوكس مع زوجها وأبنائها.. صور

من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور

كلب ينقذ عائلة من 5 أفراد من حريق نشب بالمنزل أثناء نومهم.. شاهد