أستاذ إحصاء: مجلس الطاقة الإنمائي يتكون من 16 عضوا منهم 3 مصريون.. فيديو

قال الدكتور على السيد الديب،أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين كلية التجارة جامعة القاهرة،إن لابد من الربط بين علماء مصر بالخارج و أهداف مصر الاستراتيجية لعام 2030 من خلال رؤية مصر القادمة .



وأضاف الدكتور على السيد الديب،من خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر المذاع على " قناة مصر الأولى " أن رؤية مصر مبنية على ثلاثة أبعاد ، اقتصادية وبيئية واجتماعية.



وأشار أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين كلية التجارة جامعة القاهرة، إلى أن تصنيف الدول لا يقوم على ما تحققه من تنمية اقتصادية فقط بل ما تقوم به من العدالة الاجتماعية لشعبها، إلى جانب الحفاظ على البيئة وعدم إهدار الثروات حفاظا على حقوق الأجيال القادمة .



وأوضح أستاذ الرياضيات والإحصاء والتأمين كلية التجارة جامعة القاهرة،أن مؤتمر علماء مصر للخارج برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قام فيه باستدعاء عدد من العلماء والشباب والباحثين الاحصائيات من اتحاديات مصر للمصريين بالخارج .



وذكر : أن عام 2016 تم استقبال 86 ألف عالم مصري يقيمون في الخارج،منهم 1883 ألف عالم فى علوم الذرة النووية النادرة،و42 رئيس جامعة بالخارج ،إلى جانب وزير البحث العلمى بكندا صاحب الجنسية المصرية المشرفة، مشيرا الى ان مجلس الطاقة الإنمائي يتكون من 16 عضوا منهم ثلاثة مصريين،و 909 عالم على مستوى العالم فى كل التخصصات .