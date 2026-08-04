إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالعلمين

أصيب 8 أشخاص، باصابات متنوع، إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي خلف أبراج مدينة العلمين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

مستشفى العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي المصابين ال8 حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا الإسعافات الأولية تحت إشراف أطباء قسم الطوارئ.

وتنوعت الإصابات بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور في الكتف والذراع والفخذ، إلى جانب كدمات وسحجات وجروح قطعية، فيما لم يسفر الحادث عن أي وفيات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.