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أخبار العالم

نتنياهو يتعهد بإجراء انتخابات تمهيدية في الليكود فى هذه الحالة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:47 م
نتنياهو يتعهد بإجراء
نتنياهو يتعهد بإجراء انتخابات تمهيدية في الليكود
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سمر صالح
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء انتخابات تمهيدية في حزب الليكود إذا تقرر إجراء انتخابات عامة للمرة الثالثة.

وذكر موقع "والاه" العبري أن نتنياهو بذلك نأى بنفسه عن مبادرة عضو الكنيست ديفيد بيتان ، الذي بدأ بجمع التواقيع من أعضاء الحزب لإلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب.

وأشار إلى أن نتنياهو سيعلن عن إجراء الانتخابات التمهيدية المتفق عليها لقادة الليكود، والتي يتم بموجبها اختيار رئيس الحزب ومرشحه لتشكيل الحكومة.

وذكرت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حزب الليكود، قدم بالأمس، عرضا جديدا لزعيم حزب "يسرائيل بيتنا" للانضمام لحكومة يمين ضيقة، برئاسة نتنياهو.

وقالت القناة العبرية، إن مقترح الليكود، يتضمن تولي ليبرمان حقيبة الداخلية، ومنصب نائب رئيس الوزراء، والتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة بالسنة الرابعة.

وأضافت، أن حزب "كاحول لافان" يمارس كذلك الضغط على ليبرمان، للموافقة للانضمام لحكومة ضيقة، برئاسة مرشح وزعيم الحزب، بيني جانتس.

وأشارت القناة، إلى أن هذه التطورات، جاءت فور إعلان يائير لبيد، الرجل الثاني بكحول لفان، عن تنازله لغانتس عن التناوب على رئاسة الحكومة.
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