حرائق واقتحامات لمبان حكومية في لبنان بعد انهيار عقار بطرابلس

تجمع عشرات المحتجين أمام مبنى بلدية الميناء في مدينة طرابلس شمال لبنان، الثلاثاء، احتجاجا على مقتل شخصين نتيجة انهيار سقف في أحد المنازل بلبنان، وقاموا برشق مبنى البلدية بالحجارة وحطموا الزجاج التابع للمبنى، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.



وكان قد انهار جزء من سقف مبنى قديم على قاطنيه، فجر اليوم الثلاثاء، في حي الأندلس الموجود بحي الميناء في طرابلس، مما أدى إلى مقتل شخصين.



وعمل المواطنون بالتعاون مع الدفاع المدني وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، على إزالة الركام وانتشال الجثتين من تحت الأنقاض.



وبعد الحادث، دخل عدد من الشبان إلى الباحة الخارجية لمبنى بلدية الميناء، وأشعلوا النيران في حاويات النفايات وحطموا زجاج الباب الخارجي، ثم اقتحموا المكتبة والقاعة الرئيسية وعبثوا بمحتوياتهما.



ويتهم المحتجون البلدية بأنها رفضت ترميم المبنى، إضافة إلى مبان أخرى مهددة بالانهيار، متهمين المسؤولين بالتقصير بحق أبناء المدينة.





