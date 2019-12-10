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مرأة

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:02 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضروات وتارت بالجيلي
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.

و نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل عجة بطاطس للشيف نجلاء الشرشابي
مقادير عجة بطاطس
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار
بابريكا
سمنة
ملح فلفل أسود

طريقة عمل عجة بطاطس
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج

طريقة عمل سلطة خضروات بصوص الريكفورد للشيف شربيني
مقادير سلطة خضروات بصوص الريكفورد
جزر
خيار
خس
طماطم
جبنة ريكفورد
فلفل ألوان
خل
ملح – فلفل
زيت زيتون

طريقة عمل سلطة خضروات بصوص الريكفورد
* قطعي الخضروات قطع متساوية
* اخلطي الجبنة الريكفورد مع الخل والملح والفلفل وزيت الزيتون
* صبي خليط الجبنة على الخضروات وقدميها.

تارت بالجيلي لنجلاء الشرشابي
مقادير تارت بالجيلي
بسكوت سادة
2 باكو جيلى بطيخ
2 باكو جيلى مانجة
2 كوب ماء
مشمش
كمبوت فراولة

طريقة عمل تارت بالجيلي
* إخلطى على النار كوب ماء مع جيلى البطيخ مع التقليب ثم إخلطى على النار كوب ماء مع جيلى المانجة مع التقليب
* رصى البسكوت فى بايركس ثم ضيفى طبقة من جيلى البطيخ وقطع المشمش والفراولة
* أتركى الخليط ليتماسك ثم ضيفى خليط جيلى المانجة
* ضعى الخليط بالثلاجة ليتماسك ثم قدمى التارت وزينى الوجه بشرائح الفراولة
هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضروات وتارت بالجيلي هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضروات وتارت بالجيلي
هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضروات وتارت بالجيلي هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضروات وتارت بالجيلي
هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضروات وتارت بالجيلي هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضروات وتارت بالجيلي
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