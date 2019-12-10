ترقية 1550 موظفا بجامعة بني سويف ومنحهم علاوة 5%

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وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة منجزة .



وأكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، حرص الجامعة على مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادي من ناحية والمستوى الإداري من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر في كافة المجالات الإدارية ، الأمر الذى ينعكس ايجابيا على حسن سير العمل بالجامعة .

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرار رقم (1070) بتاريخ العاشر من ديسمبر الجاري بترقية 1550 من العاملين بجامعة بني سويف.وقال رئيس الجامعة أن العاملين الذين تقرر ترقيتهم هم من الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية فى الدرجات والمستويات الوظيفية في 30 يونيو 2019 الى الدرجات والمستويات التي تعلوها وفقا للنماذج.وذكر القرار منح العاملين الذين تم ترقيتهم فى الدرجات والمستويات علاوة ترقية بقيمة 5% من الأجر الوظيفي مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من 1/ 7 /2019 .