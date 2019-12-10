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وزير التنمية المحلية يوجه التحية لـ أحمد موسى لفتح قضية تدني الخدمات في المرج وحلوان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:53 م
احمد موسي
احمد موسي
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هاني حسين
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية التحية، للإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على عرض قضية تدني الخدمات المقدمة للمواطنين في حلوان والمرج.

وقال محمود شعراوي في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " إم بي سي مصر"، :" نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأضاف محمود شعراوي:" إقالة رئيسي حي حلوان والمرج جاءت بسبب عدم تواجد رؤساء الأحياء في الشوارع لمتابعة تدني الخدمات وانتشار القمامة وأزمات الصرف الصحي".

وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة، نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

و أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي أحياء المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة وإيقافهما عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية وتحويلهم إلى النيابة الادارية للتحقيق، كما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارًا بتكليف سكرتيري رئيسي حي المرج وحلوان بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد.

و أعطى اللواء خالد عبدالعال مهلة ١٠ أيام لسكرتير رئيس حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة، كما أعطي محافظ القاهرة مهلة ١٥ أيام لسكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع.

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه سبق ورصد قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة بعض المخالفات وتدني مستوي النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوى لسكان تلك الأحياء، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وإزالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها إلا أن الوضع لم يتغير
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