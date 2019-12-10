سهل ولذيذ.. طريقة عمل ساندوتش الكفتة بصوص كريمة النعناع

يفضل العديد من الأشخاص تناول الوجبات الخفيفة، والتى تعطى أحساس بالشبع مع أضافة لمسات جديدة ومبتكرة لها لتغير المذاق وتجديدة، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل ساندوتش الكفتة بصوص كريمة النعناع على طريقة الشيف شريف الحطيبى وهى:-



مكونات ساندوتش الكفتة بصوص كريمة النعناع:-

- كفتة مشوية

- نعناع طازج

- نعناع مجفف

- جبنة مبشورة

- ملح وفلفل

- اوراق نعناع للتزيين

- كريمة لبانى



طريقة تحضير ساندوتش كفتة بصوص كريمة النعناع:-



- على النار تسخن الكريمة اللباني



- يضاف النعناع الجاف والنعناع الطازج



- تضاف الجبنة المبشورة وتترك حتى تذوب



- ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكفتة المشوية



- ويحضر السندوتش يوضع الخس والكفتة ثم يضاف الصوص ويقدم



