صاحبة «مستيناك».. من هي عزيزة جلال العائدة للغناء بعد انقطاع 35 عاما؟

أعلنت صحيفة عكاظ السعودية استضافة مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، في أواخر ديسمبر الجاري، المطربة المغربية عزيزة جلال، في أول حفل لها، منذ توقفها عن الغناء قبل ثلاثين عاما.



وقالت الصحيفة، إن عزيزة جلال ستعود إلى الفن، من خلال مسرح "مرايا"، في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.



ويجري مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، ويقدم أنشطة فنية وتاريخية وثقافية بين 19 ديسمبر الحالي و7 مارس 2020.



وكانت عزيزة جلال اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف، لتعود من جديد إلى الفن من بوابة مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية.



فمن هي عزيزة جلال؟



عزيزة جلال مغنية مغربية، بدأت مشوارها الغنائي في برنامج المسابقات (مواهب) وفيه غنت أغنيات أسمهان ونالت إعجاب لجنة التحكيم.



بعد نجاحها في برنامج المسابقات، حجزت "جلال" لنفسها مقعدا في المناسبة الوطنية الكبيرة بالمغرب وهي المسيرة الخضراء، وفيها غنت عزيزة أغنية (نقلت عيوني هنا وهناك) في مناسبة المسيرة الخضراء سنة 1975.



ذاع صيت "جلال" وبدأت في الغناء بالدول العربية مثل الإمارات وهناك أدت 3 أغنيات للمطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم فاشتهرت تلك الأغنيات بصوتها وهي "سيدي ياسيد ساداتي" و"غزيل فله" و"ياشوق"، ثم سافرت إلى القاهرة ومنها كانت انطلاقتها الفنية الحقيقية.



وفي القاهرة، تلقفتها شركات الإنتاج الفني وتعاقدت معها في مجموعة من الألحان فكان الملحن محمد الموجي أول ملحن مصري يتعامل معها، فغنت له" إلا أول ما تقابلنا" لشركة صوت الحب الذي كان يملكها أنذاك (عاطف منتصر) وبتخاصمني حبه لشركة عالم الفن.



غنت كذلك للسنباطي وسيد مكاوي وبليغ حمدي وكمال الطويل وحلمي بكر.



كما قامت أيضا بغناء العديد من الأغاني لأسمهان وأم كلثوم ولكن بطريقتها وأسلوبها الغنائي المنفرد الذي كون مدرسة تخرجت منه العديد من المطربات أمثال: كريمة الصقلي، لطيفة، سمية قيصر، آمال عبد القادر، مريم بلمير ، جنات وأخريات.



ومن أشهر أغنياتها التي لحنها لها الموسيقار بليغ حمدي هي أغنيتها الشهيرة « مستنياك » و"حرمت الحب عليا".



بعد هذا النجاح منقطع النظير، تقاعدت عزيزة جلال في سنة 1985 بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي الشيخ علي بن بطي الغامدي واعتزلت الفن بعد رحلة فن قصيرة، لكنها وبعد غياب نحو 35 عاما، قررت "جلال" العودة من جديد في مهرجات شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودي.

