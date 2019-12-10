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رياضة

الجونة لـ نيبوشا عقب الخسارة أمام إنبي برباعية: شكرا وكفاية كده

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:10 م
نيبوشا المدير الفني
نيبوشا المدير الفني للجونة
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عمرو ابوبكر
خسر فريق الجونة من منافسه إنبي برباعية مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق الساحلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

أصدر نادي الجونة بيانا رسميا نصه الآتي:

اتفق نادي الجونة مع مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش على الاكتفاء بالفترة الماضية، بعد جلسة جمعت بين المدير الفني وحسام غالي مدير الكرة، ونادر شوقي، والتي شهدت اتفاقا في رؤية النادي والمدرب بشأن ضرورة التغيير في المرحلة المقبلة، وذلك في إطار علاقة الاحترام المتبادل بين النادي ومدربه.

وعقد نيبوشا جلسة مع اللاعبين عقب مباراة اليوم، ووجه لهم كل الشكر على ما قدموه معه طوال الفترة الماضية.

نادي الجونة يوجه كل الشكر لنيبوشا على مجهوداته طوال الفترة الماضية ويتمنى له كل التوفيق، على أن يتولى رضا شحاتة القيادة الفنية.
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