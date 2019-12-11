أفضل الهواتف الذكية فى 2019.. iPhone 11 Pro الأول

شهد عام 2019 الكشف عن العديد من الهواتف الذكية الرائدة فى فئة الـ Flagship، ولكن موقع فون آرينا التقنى كشف عن قائمة أفضل الهواتف للعام، والتى تصدرت المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء iPhone 11 Pro متصدرًا.
ونستعرض مواصفات تلك الهواتف تفصيليًا فى القائمة التالية :
1- Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
جاء iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.
زودت "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.
ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.
ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.
ويحمل iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1000 دولار أمريكي، فى 4 ألوان الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.
يذكر أن لوجو آبل الشهير قد تم نقله من اعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.
- iPhone 11 Pro Max
جاء iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.
زودت "آبل" iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.
ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.
ويعمل iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.
ويحمل iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، التى تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1100 دولار أمريكي، فى 4 ألوان الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.
يذكر أن لوجو آبل الشهير قد تم نقله من اعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.
2- Galaxy Note10 Plus
يأتى Galaxy Note10 Plus بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.
وعلى عكس المتوقع، اختلف تصميم Galaxy Note10 Plus تمامًا عن شقيقه Note 9، من حيث اختلاف شكل الكاميرا ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين.
وزودت سامسونج Galaxy Note10 Plus بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.
ويحتوي Galaxy Note10 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.
وبالطبع يتطلب Galaxy Note10 Plus بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.
ولأول مرة تقرر سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، بالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.
ويأتي Galaxy Note10 Plus بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردى واللون الجديد المتغير خاصتها، مقابل 1050 يورو، ما يعادل 18500 جنيه مصري.
3- OnePlus 7 Pro
يأتى OnePlus 7 Pro بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.67 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.
ولعشاق التصوير يمتلك OnePlus 7 Pro كاميرا رباعية بدقة 48 و 16 و 8 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.
ويحتوى OnePlus 7 Pro على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.84 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 و 12جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.
وسيدعم OnePlus 7 Pro تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4000 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكي العكسى.
ويعمل OnePlus 7 Pro بنظام أندرويد 10، مع واجهة تشغيل OxygenOS 10، ويأتى بلونين فقط هما السيلفر والأزرق، مقابل سعر 490 دولار، ما يعادل 7900 جنيه مصري.