أفضل الهواتف الذكية فى 2019.. iPhone 11 Pro الأول

شهد عام 2019 الكشف عن العديد من الهواتف الذكية الرائدة فى فئة الـ Flagship، ولكن موقع فون آرينا التقنى كشف عن قائمة أفضل الهواتف للعام، والتى تصدرت المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء iPhone 11 Pro متصدرًا.





ونستعرض مواصفات تلك الهواتف تفصيليًا فى القائمة التالية :





1- Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max





- iPhone 11 Pro

جاء iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.





زودت "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.





ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.





ويعمل iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة.





ويحمل iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1000 دولار أمريكي، فى 4 ألوان الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.





يذكر أن لوجو آبل الشهير قد تم نقله من اعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.





- iPhone 11 Pro Max

جاء iPhone 11 Pro Max بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.





زودت "آبل" iPhone 11 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.





ولعشاق التصوير سيجدون 3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.





ويعمل iPhone 11 Pro Max بنظام تشغيل ios 13 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، ويدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم آبل apple pencil.





ويحمل iPhone 11 Pro Max بطارية سعة 3500 أمبير، التى تصمد 5 ساعات أكثر من آيفون XS Max، وأخيرًا تعدم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل 1100 دولار أمريكي، فى 4 ألوان الأسود، الذهبي، الزيتى، الذهبى.





يذكر أن لوجو آبل الشهير قد تم نقله من اعلى منتصف خلفية الجهاز، إلى النصف السفلى من الهاتف، لكى يكون مناسبًا لشكل الكاميرات الجديدة.





2- Galaxy Note10 Plus