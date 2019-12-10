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فن

هروح أنا وولاد رزق المدرسة لو حد ضايقه.. عمرو يوسف يدعم الطفل ضحية التنمر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:08 م
أحمد البهى
نشر الفنان عمرو يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو يجمعه بأحد الأطفال تعرض للتنمر فى مدرسته، ومازح الأطفال الذين يمارسون هذا الأمر عليه، بالذهاب لهم إلى المدرسة برفقة أولاد رزق فى حال استمرارهم فى مضايقته.

وعلق "يوسف" على الفيديو قائلاً: "في بعض الأحيان بيكون صعب تفهم طفل متنمر مدى قسوة و صعوبة التنمر على نفسيات الآخرين.. عشان كده جزء كبير من اللوم بيكون لأهل المتنمر اللي المفروض يفهموه وأحياناً يعاقبوه على تنمره (للأسف في أهالي بتسعد بأولادها المتنمرين و بيعتبروا ده قوة شخصية)".

وتابع "عمرو يوسف": "التنمر مشكلة كبيرة بتؤدي لمشاكل ممكن تفضل مع الطفل لحد ما يكبر وتؤثر على سلوكياته في محيط شغله وعائلته".

واستكمل حديثه: "أرجوكم فهموا أولادكم إن التنمر زيه زي السرقة و الخيانة، و بالبلدي التنمر مش مجدعة ولا رجولة، ملحوظة: استأذنت والد ياسين قبل نشر الڤيديو" .
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