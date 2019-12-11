الإعلام والمرأة وآفاق المستقبل.. ندوة في إعلام القاهرة.. الخميس

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة بعنوان "الإعلام والمرأة وآفاق المستقبل” الخميس المقبل.





ويأتي ذلك تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و د. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.





تتناول الندوة مناقشة كتاب (نجوم ماسبيرو يتحدثون) وتكريم رائدات العمل الإعلامي من النساء، وفي مقدمتهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقًا وكاميليا الشنوانى مدير عام برامج المرأة سابقا و حمدية حمدي رئيس القناة الثانية سابقًا وفاطمة فؤاد نائب رئيس التليفزيون سابقًا ، وسها سعيد الصحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون ومعدة كتاب (نجوم ماسبيرو يتحدثون).



