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مرأة

بـ القفطان المغربى.. هند صبري تتألق بـ إطلالة أنيقة من المغرب.. شاهد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هند صبرى، صورًا جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة وناعمة.

وظهرت بها هند صبرى، بـ القفطان المغربى الذى يتميز باللون الموف الغامق، ومشغول بالرسومات الأنيقة التى تتميز باللون الذهبى الأنيق الذى يبرز جمالها.

ولم تتكلف هند صبرى بارتداء الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط أنيق باللون الذهبى الطويل مع خاتم لليد باللون الذهبى.

وتركت هند شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز عن جمال ملامحها البسيطة.

واعتمدت فى الماكياج على اللون الموف كأيشادو للعيون مع الرموش الكثيفة السوداء، ووضعت أحمر شفاة باللون الكشميرى الذى يبرز جمال أنوثتها.
بـ القفطان المغربى.. هند صبري تتألق بـ إطلالة أنيقة من المغرب.. شاهد
بـ القفطان المغربى.. هند صبري تتألق بـ إطلالة أنيقة من المغرب.. شاهد
بـ القفطان المغربى.. هند صبري تتألق بـ إطلالة أنيقة من المغرب.. شاهد
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