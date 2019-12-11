دوري أبطال أوروبا.. فالنسيا يتأهل إلى دور الـ 16 على حساب أياكس

سقط فريق أياكس الهولندي أمام فالنسيا الاسباني بهزيمة من الأخير 0-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب يوهان كرويف، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





وتأهل فريق فالنسيا امستردام الهولندي إلى دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا محتلا صدارة المجموعة بـ 11" نقطة ويبقي فريق أياكس عند النقطة الـ 10 في المركز الثالث.





أحداث الشوط الأول





شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين واستطاع لاعبو فالنسيا إحراز هدف التقدم قبل انتهاء أحداث الشوط الأول في الدقيقة "24" عن طريق اللاعب رودريجو ماكادو.





وحاول لاعبو فالنسيا إحراز هدف آخر قبل انتهاء الشوط الأول، ولكن لاعبو أياكس استطاعوا الحفاظ على شباكهم و تشكيل بعض الهجمات التي كادت أن تنهي أحداثه بالتعادل .



