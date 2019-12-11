23 ديسمبر.. علوم حلوان تبدأ امتحانات التخلفات

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠، بدأت الجامعات المصرية بإعلان جداول التخلفات للطلاب بجميع الكليات.





وأعلنت كلية العلوم جامعة حلوان جداول التخلفات للفصل الدراسى الاول بحيث تبدأ امتحانات التخلفات يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ حتى ٢٦ ديسمبر .









ويخوض امتحانات التخلفات الطلاب الراسبون فى مادة أو مادتين فقط وملتحقون بسنة دراسية جديدة غير باقين للإعادة.



