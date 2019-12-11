23 ديسمبر.. علوم حلوان تبدأ امتحانات التخلفات

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠، بدأت الجامعات المصرية بإعلان جداول التخلفات للطلاب بجميع الكليات.
وأعلنت كلية العلوم جامعة حلوان جداول التخلفات للفصل الدراسى الاول بحيث تبدأ امتحانات التخلفات يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ حتى ٢٦ ديسمبر .
ويخوض امتحانات التخلفات الطلاب الراسبون فى مادة أو مادتين فقط وملتحقون بسنة دراسية جديدة غير باقين للإعادة.
ويجب على الطلاب المتخلفين فى مادتين على الأكثر خوض الامتحانات والنجاح فيها وألا يرسب بها الطالب للمرة الثانية ما يعرضه للرسوب بالسنة الدراسية كاملة.