ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وداعًا المخرج المبدع.. نصر محروس ينعي سمير سيف

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
المخرج الراحل سمير
المخرج الراحل سمير سيف
Advertisements
محمد بدران
نعى المنتج والمخرج نصر محروس، المخرج الكبير الراحل سمير سيف الذي وافته المنية مساء أمس إثر أزمة قلبية.

ونشر نصر محروس صورة للراحل عبر حسابه على "انستجرام"، وعلّق عليها "‏وداعًا المخرج المبدع سمير سيف".

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.

وشيّع جثمان المخرج الراحل سمير سيف، مساء أمس من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بحضور عدد كبير من نجوم الفن".

سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربي" أوغسطينوس ابن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس.
وداعًا المخرج المبدع.. نصر محروس ينعي سمير سيف
Advertisements

ترشيحاتنا

الحياة في مصر أفضل من عندكم في تركيا.. متصل يحرج مذيعاً إخوانياً على الهواء

بمثابة سموم.. خالد الجندي يحذر الآباء من ثلاثة أمور في تربية الأبناء.. فيديو

دوري الأبطال .. محمد صلاح يقود ليفربول بهدف إعجازي للتأهل إلي دور الـ 16 على حساب سالزبورج

مي عمر تخرج عن صمتها وترد بقوة على ياسمين صبري ونسرين أمين

الإسماعيلي يتفق على قيمة بيع باهر المحمدي للأهلي.. واللاعب يفجر مفاجأة .. فيديو

علاء نبيل: صلاح سبب نتائج مصر مع كوبر.. ورمضان صبحي أحق باللعب من تريزيجيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي