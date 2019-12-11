وداعًا المخرج المبدع.. نصر محروس ينعي سمير سيف

نعى المنتج والمخرج نصر محروس، المخرج الكبير الراحل سمير سيف الذي وافته المنية مساء أمس إثر أزمة قلبية.





ونشر نصر محروس صورة للراحل عبر حسابه على "انستجرام"، وعلّق عليها "‏وداعًا المخرج المبدع سمير سيف".





وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.





وشيّع جثمان المخرج الراحل سمير سيف، مساء أمس من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بحضور عدد كبير من نجوم الفن".



