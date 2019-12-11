درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2019 في المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة في محاقظات مصر، اليوم الأربعاء 11- 12- 2019، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.





واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 11-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.





الصغرى العظمى كالآتي...





القاهرة 14 25





الإسكندرية 14 25





مطروح 14 24





بورسعيد 15 24





دمياط 14 24





الزقازيق 12 25





الإسماعيلية 12 25





السويس 14 25





العريش 13 24





رفح 12 24





طابا 11 23





شرم الشيخ 17 25





الغردقة 16 26





الفيوم 14 24





بنى سويف 13 24





أسيوط 10 25





الأقصر 12 25





أسوان 13 26





الوادى الجديد 10 26



