ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وظائف شاغرة بوزارة الخارجية السعودية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن 30 وظيفة شاغرة مشمولة بسلّم رواتب الموظفين العامّ "الإدارية"، ودعت للتقديم عليها عبر منظومة "جدارة".

وتحمل الوظائف المتاحة مسمى "مترجم"، وتشمل التخصصات المطلوبة دراسي اللغات: "الإنجليزية (متاح لهم 16 وظيفة) والفرنسية (متاح لهم 5 وظائف)، والإسبانية (متاح لهم وظيفتان)، كما تشمل التخصصات المطلوبة دارسي اللغات: الألمانية، والروسية، والصينية، والإيطالية، واليابانية، والتركية، والعبرية.

وتكون آلية التقديم بالدخول على نظام التوظيف "جدارة"، والتأكد من صحة البيانات، وحال وجود اختلاف يتم تقديم اعتراض لدراسته من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، وحال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة "التقديم على الإعلانات الوظيفة"، وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان بالتأشير فى المربع المخصص لذلك في الطلب، ثم الاختيار من بين الوظائف المعلنة وحفظ الطلب.

إقرأ ايضا : 

واشترطت الوزارة توفّر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مع اجتياز الاختبار المهنيّ المحدد للجامعيين، على أن تتم دعوة المتقدمين الأعلى نقاطًا للمقابلة الشخصية التي بموجبها يتم مطابقة بياناتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة سعيدة..وظائف جديدة للسعوديين.. تعرف عليها

للسعوديين.. وظائف جديدة في التخصصات الطبية بداية من اليوم

للحاصلين علي الماجستير والدكتوراة.. وظائف بوزارة العدل السعودية تعرف عليها

للتقديم.. وظائف شاغرة بوزارة الدفاع السعودية

وظائف بجامعة الملك خالد السعودية.. تعرف عليها

للتقديم .. وظائف لـ السعوديين فى شركة معادن

ترشيحاتنا

شاهد..لحظة وصول الرئيس السيسى منتدى السلام والتنمية المستدامة في أسوان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة بالدوري المصري

ألوان جذابة.. سعر غير متوقع لمجوهرات ياسمين صبري

اخبار الرياضة | أمر وحيد يمنع كهربا من الانضمام للأهلي.. ورقم قياسي لـ محمد صلاح

هل تجزئ صلاة تحية المسجد مرة واحدة عند تكرار الدخول والخروج؟

يلا نصور وكأننا اتفاجئنا.. ماذا قال ضيوف شريف عامر في فقرة التاكسي| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألوان جذابة.. سعر غير متوقع لمجوهرات ياسمين صبري

بإطلالة جريئة .. تشارليز ثيرون تخطف الأنظار من نيكول كيدمان في العرض الخاص لـ Bombshell

سعر غير متوقع لساعة ياسمين صبري