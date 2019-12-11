وظائف شاغرة بوزارة الخارجية السعودية

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واشترطت الوزارة توفّر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مع اجتياز الاختبار المهنيّ المحدد للجامعيين، على أن تتم دعوة المتقدمين الأعلى نقاطًا للمقابلة الشخصية التي بموجبها يتم مطابقة بياناتهم.

واشترطت الوزارة توفّر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، مع اجتياز الاختبار المهنيّ المحدد للجامعيين، على أن تتم دعوة المتقدمين الأعلى نقاطًا للمقابلة الشخصية التي بموجبها يتم مطابقة بياناتهم.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن 30 وظيفة شاغرة مشمولة بسلّم رواتب الموظفين العامّ "الإدارية"، ودعت للتقديم عليها عبر منظومة "جدارة".وتحمل الوظائف المتاحة مسمى "مترجم"، وتشمل التخصصات المطلوبة دراسي اللغات: "الإنجليزية (متاح لهم 16 وظيفة) والفرنسية (متاح لهم 5 وظائف)، والإسبانية (متاح لهم وظيفتان)، كما تشمل التخصصات المطلوبة دارسي اللغات: الألمانية، والروسية، والصينية، والإيطالية، واليابانية، والتركية، والعبرية.وتكون آلية التقديم بالدخول على نظام التوظيف "جدارة"، والتأكد من صحة البيانات، وحال وجود اختلاف يتم تقديم اعتراض لدراسته من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية، وحال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة "التقديم على الإعلانات الوظيفة"، وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان بالتأشير فى المربع المخصص لذلك في الطلب، ثم الاختيار من بين الوظائف المعلنة وحفظ الطلب.