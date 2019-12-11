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أخبار العالم

اكتشاف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني إسرائيلي.. تفاصيل

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:07 ص
قضية فساد خطيرة بجهاز
قضية فساد خطيرة بجهاز أمني إسرائيلي
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سمر صالح
كشفت قناة "كان" العبرية، أن قسم الاقتصاد في النيابة العامة الإسرائيلية، أبلغ عددًا من المشتبه بهم في قضية فساد خطيرة بجهاز أمني، أنه يدرس إمكانية تقديمهم للقضاء بعد عقد جلسة استماع لهم في هذه القضية.

وأوضحت القناة، أن المشتبه بهم، متهمون بارتكاب جريمة فساد والحصول على أشياء عن طريق الاحتيال والسرقة وإساءة الائتمان وعرقلة سير القضاء وغسل الأموال وجرائم أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي.

وبحسب ما جاء من النيابة، فإن المشتبه بهم تلقوا الرشاوى من شركات قامت ببيع معدات للأجهزة الأمنية، إذ يُشتبه فيهم بأنهم عملوا على إتمام صفقات مقابل الحصول على رشاوى من تلك الشركات، وحصلوا على أموال بعشرات الملايين من الشواكل عن طريق الاحتيال.
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