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فن

ثلاث توائم.. صورة نادرة لـ هيدي كرم برفقة أولادها

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هيدي كرم صورة قديمة لها تجمعها مع أولادها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم في الصورة خلال احتفالها بعيد رأس السنة برفقة أولادها معلقة: "رؤية هذه الصور تجعلني أدرك إلى أي مدى ذهبنا في حياتي".

وتفاعل عدد كبير من متابعي هيدي كرم مع الصور بشكل كبير وجاءت التعليقات كالآتي: " ربنا يخليكو لبعض " _ " ربنا يخليهولك " _ " تلات توائم " .

يذكر أن آخر أعمال هيدي كرم كان مسلسل" كلبش3"، الذي عرض في السباق الرمضاني 2019.
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