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أخبار البلد

حال مغادرتها للأمم المتحدة.. من يدير وزارة التضامن؟ صدى البلد يجيب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:17 م
غادة والي - وزيرة
غادة والي - وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمود مطاوع
بعد اختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي، لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

طرح عدد من المواطنين سؤالا ماذا لو تولت والي منصبها في الأمم المتحدة قبل التعديل الوزاري المرتقب، من الذي سيتولى تسيير أعمال الوزارة لحين إجراء التعديل الوزاري.

قالت مصادر لـ "صدى البلد" إنه في حالة تولي الدكتورة غادة والي منصبها الجديد قبل التعديل الوزاري المرتقب سوف يتولى تسيير أعمال الوزارة وزير التموين.

وأضافت المصادر أن هناك قرارا سابقا لرئيس الوزراء بإنابة الوزراء للقيام بأعمال من يتغيب منهم وينيب عن وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت المصادر في تصريحاتها لـ "صدى البلد" الى أنه من المقرر أن تتولى الدكتورة غادة والي منصبها الجديد في يناير المقبل.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة، أن الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تتولى منصب المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا "UNOV".

وأكدت الأمم المتحدة عبر موقعها أن الدكتورة غادة والى تعد أول امرأة في تاريخ القارة الأفريقية تتولى هذا المنصب الرفيع.
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