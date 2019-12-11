أول تعليق لـ جاتوزو بعد تعيينه مديرًا فنيًا لفريق نابولي

عبر جينارو جاتوزو، أسطورة نادي ميلان، والمدير الفني الجديد لنادي نابولي، عن سعادته بتولي الإدارة الفنية لنادي الجنوب الإيطالي.





وكان نادي نابولي أعلن اليوم الأربعاء، تعيين جينارو جاتوزو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تمت إقالته مساء أمس.





وقال جاتوزو في أول تصريحاته بعد توليه منصبه الجديد: "أنشيلوتي بمثابة الأب لي، في كل السنوات الماضية كان أنشيلوتي مقربًا مني، فزنا بكل شيء معًا، والآن أمامي الكثير لإثباته، هدفنا هو الفوز بالنقاط والصعود في المراكز الأولى من أجل حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا".





وكان جاتوزو لاعبًا تحت إمرة كارلو أنشيلوتي عندما كان الأخير يدرب نادي ميلان.





وأضاف جاتوزو: "هذا الفريق لديه المؤهلات للتواجد ضمن الأربعة الأوائل في جدول الترتيب، لقد هنأت الرئيس ليورانتس على ما شاهدته من المرافق والتنظيم وكنت منبهر جدًا".



