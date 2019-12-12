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تعليم

الأكاديمية المهنية: انتهاء فترة استلام ملفات ترقي المعلمين.. اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
الاكاديمية المهنية
الاكاديمية المهنية للمعلمين
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ياســـمين بدوي
أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين أن اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ، هو آخر يوم لاستلام ملفات الترقي لشاغلي وظائف المعلمين من الادارات التعليمية إلى فروع الاكاديمية .

وشددت الاكاديمية المهنية للمعلمين على اعتبار هذا الموعد موعدا نهائيا لن يتم مده مرة أخرى.

وأكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين أنها تنبه على المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الترقي ولم يتقدموا بملفاتهم للادارة التعليمية حتى الان سرعة تقديم ملفات الترقي الخاصة بهم ، ويتحمل المعلم مسئولية كافة الاثار المترتبة على عدم تقديم ملفه خلال المدة المحددة.

كما تم التأكيد على ضرورة توجيه المختصين بالادارات التعليمية بالمديرية سرعة الانتهاء من مراجعة ملفات التقي لاعضاء هيئة التعليم الذين اجتازوا اختيارات الترقي ، وتسليمها إلى فرع الاكاديمية المهنية للمعلمين الواقع في نطاق المحافظة حتى يتسنى للفرع تسجيل استيفاء تلك الملفات في موعد اقصاه التاريخ المحدد.

كما نبهت الاكاديمية المهنية للمعلمين على المعلمين الذين تقدموا بملفاتهم للترقي للعام 2018/2019 سرعة الدخول على موقع كادر المعلم ، وذلك للتحقق من تسجيل استيفاء ملف الترقي الخاص به ، وطباعة تقرير التسجيل والاحتفاظ به للرجوع إليه وقت الحاجة، وسرعة مراجعة الادارة التعليمية و فرع الاكاديمية في حال عدم تسجيل استيفاء الملف على أن يكون ذلك في موعد اقصاه التاريخ المحدد.
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