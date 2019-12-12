نشرة الفن | خطوبة محمد الشرنوبي.. محمد رمضان يرد على زوجة أحمد الفيشاوي.. ماجد المصري يباغت مايا دياب بـ قبلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
حضن رومانسي | أول ظهور لـ نادين الراسي مع خطيبها تعرف عليه
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة اللبنانية نادين الراسي، ظهرت فيها للمرة الأولى مع خطيبها الذي يُدعى ماجد دعبول.
رد فعل قوي من محمد رمضان بعد أزمة زوجة أحمد الفيشاوي
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه وهو يتجول بسيارته في الشارع، وجمهوره يتزاحمون حوله بكثافة كبيرة، أدت إلى تكدس المرور في المنطقة التي يتواجد فيها.
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته في حفل عائلي | صور
أعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.
أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد خضوعه لـ عملية جراحية
نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها داخل حديقة فيلا، في أول ظهور له بعد وعكته الصحية.
طلعوا أوباش بحق | ماجد المصري يباغت مايا دياب بـ قبلة| وتسقط أرضا
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيه تجلس على طاولة، بينما باغتها الفنان ماجد المصري، مازحا إياها وحاول تقبيلها من ورائها، ما تسبب في ذعرها وسقوطها من على الكرسي خوفًا.
نستعد بقى للي بعده | محمد إمام يحلق لحيته
نشر الفنان محمد إمام، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهر فيها بعدما حلق لحيته، عندما تركها لفترة لتتناسب مع شخصيته في فيلمه الجديد «لص بغداد» المنتظر عرضه بالسينمات.
وشمت أجزاء كثيرة من جسدها | ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة صور لابنة شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا، من شقيقتها نورما، والتي أطلقت على نفسها اسمًا مستعارًا (كي كي حنا)، وهي شقيقة نتالي حنا، التي ظهرت بصحبة خالتها (إليسا) قبل أيام.
حضن رومانسي | أول ظهور لـ نادين الراسي مع خطيبها تعرف عليه
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة اللبنانية نادين الراسي، ظهرت فيها للمرة الأولى مع خطيبها الذي يُدعى ماجد دعبول.
رد فعل قوي من محمد رمضان بعد أزمة زوجة أحمد الفيشاوي
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيه وهو يتجول بسيارته في الشارع، وجمهوره يتزاحمون حوله بكثافة كبيرة، أدت إلى تكدس المرور في المنطقة التي يتواجد فيها.
محمد الشرنوبي يحتفل بخطبته في حفل عائلي | صور
أعلن الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.
أول ظهور لـ أحمد فهمي بعد خضوعه لـ عملية جراحية
نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها داخل حديقة فيلا، في أول ظهور له بعد وعكته الصحية.
طلعوا أوباش بحق | ماجد المصري يباغت مايا دياب بـ قبلة| وتسقط أرضا
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تويتر، ظهرت فيه تجلس على طاولة، بينما باغتها الفنان ماجد المصري، مازحا إياها وحاول تقبيلها من ورائها، ما تسبب في ذعرها وسقوطها من على الكرسي خوفًا.
نستعد بقى للي بعده | محمد إمام يحلق لحيته
نشر الفنان محمد إمام، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهر فيها بعدما حلق لحيته، عندما تركها لفترة لتتناسب مع شخصيته في فيلمه الجديد «لص بغداد» المنتظر عرضه بالسينمات.
وشمت أجزاء كثيرة من جسدها | ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة صور لابنة شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا، من شقيقتها نورما، والتي أطلقت على نفسها اسمًا مستعارًا (كي كي حنا)، وهي شقيقة نتالي حنا، التي ظهرت بصحبة خالتها (إليسا) قبل أيام.
الفخراني وحسين فهمي وهنيدي أبرز الحضور.. 150 صورة من عزاء المخرج سمير سيف
انتهت مراسم عزاء المخرج الراحل سمير سيف، التي أقيمت في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والأهل والمحبين.
انتهت مراسم عزاء المخرج الراحل سمير سيف، التي أقيمت في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والأهل والمحبين.