حضن رومانسي | أول ظهور لـ نادين الراسي مع خطيبها تعرف عليه

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سعيد فراج



وظهرت



جاء ذلك بعدما أعلنت



ونشرت



وبرغم من اكتفاء



ورغم نجاحها في عالم الفن إلا أن حياة



وتزوجت

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة للفنانة اللبنانية نادين الراسي ، ظهرت فيها للمرة الأولى مع خطيبها الذي يُدعى ماجد دعبول.وظهرت نادين الراسي في الصورة مع خطيبها ماجد دعبول وهما يطوقان ويحتضنان بعضهما البعض بذراعيها، في لقطة رومانسية .جاء ذلك بعدما أعلنت نادين الراسي ، قبل عدة أيام خطبتها رسميًا وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصية الاستورى.ونشرت نادين الراسي صورة لدبلة الخطوبة ليحتفل معها الجمهور ويهنئها على خطوبتها الجديدة ولم تكشف نادين عن هوية خطيبها، واكتفت بذكر الحرف الأول من اسمه وهو "م" وتاتى خطوبتها هو الارتباط الثالث بالنسبة لها بشكل رسمى.وبرغم من اكتفاء نادين الراسي بذكر أول حرف من اسم خطيبها فإن متابعيها كشفوا عن اسمه خاصة أنه كان الاقرب لها فى الفترة الاخيرة وهو مجد دعبول الذي سبق وأعلنت عن قصة حبهما على تطبيق الصور إنستجرام.ورغم نجاحها في عالم الفن إلا أن حياة نادين الراسي الشخصية طغت على حياتها الفنية خاصة أنها كانت مليئة بالإثارة وبدأتها سريعًا، وهي في السابعة عشرة من عمرها وتزوجت من زوجها الأول (حاتم حدشيتي) عام 1983م وأنجبت منه ابنها الأول (مارك)، ولم يكن فى حياتها الكثير من الاستقرار ولا التفاهم ما تسبب في طلاقها بسرعة وانتهاء حياتها الزوجية.وتزوجت نادين الراسي للمرة الثانية من (جيسكار أبي نادر) وأنجبت منه طفلين (مارسيل- كارل)، وانفصلت عنه عام 2016م .

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