تعرف على المتأهلين الأول والثاني إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.. وشروط القرعة

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح 16 فريقًا في حسم مقاعدها من منافسات دور ثمن النهائي من البطولة العريقة، والتي يحمل لقبها البطل الإنجليزي ليفربول، الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح.



وجاء أوائل المجموعات كالآتي :

باريس سان جيرمان

بايرن ميونيخ

يوفنتوس

مانشستر سيتي

ليفربول

برشلونة

لايبزيج

فالنسيا



فيما جاء في المركز الثاني المجموعات:

ريال مدريد

توتنهام

اتليتيكو مدريد

اتالانتا

نابولي

بروسيا دورتموند

ليون

تشيلسي



وستقام قرعة الدور الإقصائي الأول من دوري الأبطال، 16 ديسمبر الجاري، بمدينة نيون السويسرية، في تمام الساعة الثالثة ظهرًا.



ومن شروط دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أن لا يلعب فريقين من نفس الدور أو من نفس البلد في دور الـ 16.