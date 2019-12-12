ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

اتبعها فورا.. عادات يومية صحية تنهي آلام الظهر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
تعد مشكلات الظهر وآلامه من أكثر المشكلات التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، فآلام الظهر تجعلهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم العادات الصحية التى تساعد فى التخلص من آلم الظهر.

- الوسادة
أثناء الاستلقاء على السرير لفترة طويلة ، ضع وسادة تحت ركبتيك، فترفع هذه العادة ساقيك وتقلل الضغط المطبق على ظهرك أثناء الاستلقاء لتخفيف الألم.

- الحفاظ على الوزن
يعد احد الأسباب الرئيسية لألم الظهر هى زيادة الوزن أو السمنة ، لأن وزن الجزء العلوي من الجسم يضغط على الظهر لذلك ، حافظ على وزن صحي عن طريق إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة ، مثل الأكل الصحي واتباع نظام تمارين.

- احرص على تناول الكالسيوم
يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والبيض والأسماك وغيرها ، كجزء من نظامك الغذائي ، على تقوية العمود الفقري ، وبالتالي تقليل الألم.

Advertisements

ترشيحاتنا

بـ بوتاجاز وسخان.. كابي تطلق أول سيارة للتخييم الشتوي

اتبعها فورا.. عادات يومية صحية تنهي آلام الظهر

دون فرن.. تعرفي على أهم الخطوات لـ تسوية الكيك

مساء الفل.. سيد عبد الحفيظ يعلق على حسم صفقة كهربا.. تفاصيل

الإفتاء توضح عقوبة الزنا وكيفية التوبة لكبيرة من الكبائر

بعد وفاة هنا وسليم.. كيف تحمي أطفالك من شاحن الهاتف ؟ ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطلالة جذابة.. البلوزة القطيفة موضة شتاء 2019

بالأرقام أكثر السيارات الكورية مبيعًا في مصر خلال عام 2019 .. صور

ب3 فساتين أنيقة.. أحلام تتألق في اسبوع من أنامل زهير مراد