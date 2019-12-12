اتبعها فورا.. عادات يومية صحية تنهي آلام الظهر

تعد مشكلات الظهر وآلامه من أكثر المشكلات التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، فآلام الظهر تجعلهم لا يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم العادات الصحية التى تساعد فى التخلص من آلم الظهر.



- الوسادة

أثناء الاستلقاء على السرير لفترة طويلة ، ضع وسادة تحت ركبتيك، فترفع هذه العادة ساقيك وتقلل الضغط المطبق على ظهرك أثناء الاستلقاء لتخفيف الألم.



- الحفاظ على الوزن

يعد احد الأسباب الرئيسية لألم الظهر هى زيادة الوزن أو السمنة ، لأن وزن الجزء العلوي من الجسم يضغط على الظهر لذلك ، حافظ على وزن صحي عن طريق إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة ، مثل الأكل الصحي واتباع نظام تمارين.



- احرص على تناول الكالسيوم

يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والبيض والأسماك وغيرها ، كجزء من نظامك الغذائي ، على تقوية العمود الفقري ، وبالتالي تقليل الألم.



