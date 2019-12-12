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محافظات

طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
امطار غزيره في الدقهلية
امطار غزيره في الدقهلية
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همت الحسيني
هطلت منذ قليل أمطارا غزيرة على مناطق متفرقة بمدن وقرى محافظة الدقهلية.

وتأثرت حركة السيارات على الطرق الرئيسية، فيما تراكمت مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة في الشوارع.

وشهدت الشوارع الرئيسية عرقلة مرورية بسبب الأمطار.

كما أغلق الباعة محالهم وعزف الطلاب عن الذهاب لمدارسهم بسبب الطقس السيئ الذي يصاحبه برق.

وعزف صيادو بحيرة المنزلة عن التزول للبحيرة للصيد بسبب سوء الأحوال الجوية.
طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية.. صور
طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية.. صور
طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية.. صور
طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية.. صور
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