طقس سيئ.. أمطار غزيرة في الدقهلية.. صور

هطلت منذ قليل أمطارا غزيرة على مناطق متفرقة بمدن وقرى محافظة الدقهلية.



وتأثرت حركة السيارات على الطرق الرئيسية، فيما تراكمت مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة في الشوارع.



وشهدت الشوارع الرئيسية عرقلة مرورية بسبب الأمطار.



كما أغلق الباعة محالهم وعزف الطلاب عن الذهاب لمدارسهم بسبب الطقس السيئ الذي يصاحبه برق.



وعزف صيادو بحيرة المنزلة عن التزول للبحيرة للصيد بسبب سوء الأحوال الجوية.