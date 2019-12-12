ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. كلمة السيسي خلال مأدبة عشاء تكريم رؤساء الدول والوفود بمنتدى أسوان

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مأدبة عشاء رسمية مساء أمس، الأربعاء، لتكريم رؤساء الدول ورؤساء الوفود المشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

واستهل الرئيس السيسي كلمته بالترحيب بالضيوف، كما دعا المشاركين للوقوف دقيقة حدادا على أرواح الجنود الذين سقطوا في دولة النيجر، والتي تسببت في مغادرة الرئيس محمدو ايسوفو لمتابعة الوضع في النيجر بعد سقوط أكثر من 70 شخصا ضحايا لهذه العملية الإرهابية الغاشمة.

وجاء نص كلمة الرئيس السيسي والتى نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم، الخميس، كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية

السيدات والسادة ضيوف مصر ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

أجدد الترحيب بكم في مدينة أسوان وأود أن أعرب عن سعادتي البالغة بأن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يحظى بهذا الحضور الكبير من قبل الإخوة الأشقاء رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وكذا المشاركة الفاعلة للوزراء وكبار المسئولين والسفراء وخبراء المنظمات الدولية والإقليمية في مجال السلام والتنمية.

ومشاركتكم في الدورة الأولى للمنتدى تبعث برسائل مهمة للمجتمع الدولي وتؤكد أن قادة الدول الأفريقية يتطلعون إلى صياغة مستقبل القارة وإيجاد حلول لمشكلاتها بأنفسهم، فمن أجل التنمية، يجتمع القادة وكبار المسئولين والخبراء ليبحثوا معا بإرادة مشتركة عن حلول مستدامة تحفظ الدول والشعوب والقارة بأثرها ونحاول سويا مواجهة تحديات السلام وعقبات التنمية التي تؤرق حكومات وشعوب القارة وأبنائها.

السيدات والسادة ضيوف مصر الكرام

إن تدشين منتدى أسوان يمثل خطوة جديدة ضمن خطواتنا العديدة نحو وضع مستقبل أفضل لقارتنا الأفريقية.. نتحاور معا من أجل السلام، نناقش سويا قضايا التنمية لنصنع لشعوبنا وأبنائنا مستقبل أفضل يليق بنا جميعا.

ولعلنا جميعا ندرك أنه لا سلام دون تنمية، وأنه لا تنمية دون أمن وسلام واستقرار ومن هنا تأتي رسالة منتدى أسوان ليطلق إطارا دوليا للتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية ويحمل شعارا يرسخ مبادئ الإرادة المشتركة والعزيمة الأفريقية والدولية الدؤوبة والمخلصة والصادقة في العمل الجماعي الأفريقي والدولي لصالح القارة جمعاء.

السيدات والسادة

في هذا المساء نسعد باستكمال الحوار وتبادل الآراء حول أهم قضيتين تمسان القارة وهما السلام والتنمية، ونؤكد معا أنه لا يمكن لأي منا أن يعمل بمفرده، بل إننا جميعا قادة ومسئولون وخبراء وشعوب.. وبالتعاون البناء والحوار المستمر والنقاش الصريح والمفتوح يمكننا أن نساهم في بناء قارة متقدمة تنعم بالسلام والاستقرار لتكون جزء من عالم أكثر ازدهارا.. قارة تنشد السلام وتسعى نحو التنمية مسترشدة بأجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063،

شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".


شاهد.. كلمة السيسي خلال مأدبة عشاء تكريم رؤساء الدول والوفود بمنتدى أسوان
شاهد.. كلمة السيسي خلال مأدبة عشاء تكريم رؤساء الدول والوفود بمنتدى أسوان
شاهد.. كلمة السيسي خلال مأدبة عشاء تكريم رؤساء الدول والوفود بمنتدى أسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس مستقبل وطن: منتدى أسوان للسلام والتنمية يستهدف دعوة دول العالم للاستثمار بإفريقيا

غدا..انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية بحضور السيسي وقادة إفريقيا..المحفل الأول من نوعه في القارة لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة..ويبحث توفير الحلول الوطنية لتحديات القارة السمراء

نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. الرئيس السيسي: المحفل جسر مصر الجنوبي إلى قارتها.. وأفريقيا نجحت في صياغة أجندة التنمية 2063

السيسي: أثق بأن مشاركة الأشقاء الأفارقة بمنتدى أسوان ستكون مثمرة..فيديو

السيسي: لابد أن نتعامل بحسم مع الدول الراعية للإرهاب .. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. الأهلي يعلن ضم كهربا 4 مواسم ونصف

تريند الفن | قبلة ماجد المصري لـ مايا دياب.. رد فعل صادم من أنغام على خطوبة مديرة أعمالها من محمد الشرنوبي

بعد خطوبته من مديرة أعمال أنغام| محمد الشرنوبي مطلوب.. وهذه القصة الكاملة لعلاقتهما

جائزة جديدة ينافس عليها محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات.. زينة تودع عام 2019

مرصد الإفتاء: تحذيرات الرئيس بخصوص ليبيا جرس إنذار لخطورة الأوضاع هناك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

رياح وأمطار غزيرة يجتاحان الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ