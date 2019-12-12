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تعليم

بحث تفعيل المشاركة المجتمعية بين جامعة ومحافظة أسيوط

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:15 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للتهنئة بثقة القيادة السياسية وتتعيينه محافظًا لأسيوط، وبحث أوجه التعاون المشترك لتنفيذ ودعم خطط التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – دور جامعة أسيوط في إعداد أجيال متميزة من الخريجين قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية ومؤهلة للتفوق في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وفي وضع وتنفيذ البرامج البحثية التي تنمي المعرفة وتسهم فى تطوير المجتمع وذلك في إطار من القيم الجامعية، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات الرئاسية للتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وناقش محافظ أسيوط ونائب رئيس الجامعة دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فى تطوير قرية شقلقيل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ مبادرة صنايعية مصر لتدريب وتأهيل الشباب وخريجي الجامعات على سوق العمل، فضلًا عن تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى الأكثر احتياجًا وتنفيذ القوافل الطبية البشرية والبيطرية، فضلًا عن تنفيذ برامج تنمية الموارد الذاتية وتبني مشاركة مجتمعية حقيقية لبناء المجتمع وبناء الإنسان المصري.

واستعرضت الدكتورة مها غانم دور ومهام مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط، والتي تتمثل في رصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد وصياغة الحلول لها وتطوير وتحسين الخدمات والمعلومات لمتخذي القرار تساعدهم في الاستباق لحل المشكلات المجتمعية في المجالات التنمية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما يهدف المركز إلى عمل عدد من الندوات والاستشارات على المستوى المحلي والإقليمي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الاجتماعية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكذلك وضع آلية التعاون بين المركز وبين المراكز ذات الصلة بالجامعة بما يحقق التنمية المستدامة لجميع أطراف المجتمع، وبالأخص كبار السن المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.
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