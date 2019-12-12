ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب سيلفي.. رونالدو ينفعل على مشجع بعد مباراة يوفنتوس وليفركوزن.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:33 م
رونالدو
رونالدو
Advertisements
محمد السعيد
انفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على مشجع اقتحم ملعب مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن، لالتقاط صورة سيلفي معه.

وحاول المشجع جذب كريستيانو رونالدو لالتقاط صورة معه، عقب نهاية اللقاء، إلا أن نجم يوفنتوس انفعل عليه بشدة، قبل أن يتدخل رجل الأمن لإنقاذ الموقف.

وكان رونالدو قاد يوفنتوس للفوز على بايرن ليفركزن بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث سدد ماديرا الهدف الأول في الدقيقة 75، وأضاف هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 92.

يذكر أن يوفنتوس تأهل إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كمتصدر للمجموعة الرابعة بـ 14 نقطة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطورات في أزمة رونالدو مع المدير الفني لـ يوفنتوس .. التفاصيل

كريستيانو رونالدو يفاجئ مشجعة بخطف هاتفها.. فيديو

يوفنتوس يعلن موقف كريستيانو رونالدو من مباراة أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

يوفنتوس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يخسر أمام باير ليفركوزن

كريستيانو رونالدو يدعم الكيان الصهيوني بـ قميص يوفنتوس

ترشيحاتنا

قرار رسمي من السعودية بشأن السجائر

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار

تشكيل الزمالك وبيراميدز المتوقع قبل موقعة الدوري.. الليلة

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

ظهور نادر | شاهد ابن ريهام عبد الغفور في عيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب.. صور

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار