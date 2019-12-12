بسبب سيلفي.. رونالدو ينفعل على مشجع بعد مباراة يوفنتوس وليفركوزن.. فيديو

انفعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على مشجع اقتحم ملعب مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن، لالتقاط صورة سيلفي معه.



وحاول المشجع جذب كريستيانو رونالدو لالتقاط صورة معه، عقب نهاية اللقاء، إلا أن نجم يوفنتوس انفعل عليه بشدة، قبل أن يتدخل رجل الأمن لإنقاذ الموقف.



وكان رونالدو قاد يوفنتوس للفوز على بايرن ليفركزن بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث سدد ماديرا الهدف الأول في الدقيقة 75، وأضاف هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 92.



يذكر أن يوفنتوس تأهل إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كمتصدر للمجموعة الرابعة بـ 14 نقطة.





