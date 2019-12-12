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حوادث

ضائقة مالية.. القبض على رجل أعمال متهم بسرقة 88 ألف جنيه من شريكه

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:09 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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كتب محمد صبري
نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف غموض بلاغ بتعرض شركة بحدائق القبة لسرقة ٨٨ ألف جنيه من خزينتها، حيث تبين أن شريك بالشركة وراء الواقعة لمروره بأزمة مالية ، تم ضبطه واعاده المسروقات، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة. 

وبحسب بيان، الخميس، تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من مدير شركة باكتشافه كسر باب الشركة وكذا الخزينة الحديدية الخاصة بها وسرقة مبلغ مالي ٨٨ ألف جنيه من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال فحص العاملين الحالين والسابقين والمترددين على الشركة محل البلاغ وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة ، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شريك بالشركة محل البلاغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه. 

واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية وطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ فخطط لسرقة المبلغ المالي من داخل الخزينة. 

وفي سبيل ذلك قام بكسر باب الشركة والخزينة لإبعاد الشبهة عنه واستولي على المبلغ المالي، تم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمكان إخفائه.
ضائقة مالية.. القبض على رجل أعمال متهم بسرقة 88 ألف جنيه من شريكه
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