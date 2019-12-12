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محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار في القاهرة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:01 م
طقس سيء
طقس سيء
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد ، والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه

وشدد على كافة المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بلاعات الامطار للتأكد من قيامها بتصريف اية كمية متوقعة من الامطار .

وأكد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ آو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية.

ووجه بتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ ، وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة اى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع .

وأشار إلى أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة ، مشدداَ على مواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة .

ولفت المحافظ إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف .
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