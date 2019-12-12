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السفير البرازيلي: منتدى أسوان يعزز القيمة الاستراتيجية ويحقق التنمية المستدامة.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:51 م
أنطونيو باتريس، السفير
أنطونيو باتريس، السفير البرازيلي
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هاجر إبراهيم
قال أنطونيو باتريوتا وزير خارجية البرازيل الأسبق، إنه حين تم تبادل المعلومات مع البلدان بشأن ما يحدث فى مجلس الأمن كان هناك بعض الأحداث العنيفة التى حدثت فى أفريقيا والعالم كله، مشيرا إلى أنه سيتم المحاولة على تحقيق تقييما للعمل فيما يتعلق بالنهج المتخصص للاتحاد الافريقي لعام 2020.

وأضاف السفير البرازيلي، خلال جلسة تعزيز دور المرأة الأفريقية فى تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، أن مجلس الأمن عاجزا على أن يحقق الهيكل الرئيسي الذي تحدث النزاعات به، لافتا إلى أنه المناقشات فى منتدى أسوان للسلام والأمن يمكن أن يعزز القيمة الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير خارجية البرازيل الأسبق، إلى أن أفريقيا هى القارة التى لابد ان تعمل لحل المواقف والمشاكل الأفريقية، مؤكدا أن هناك كثير من المناقشات التى دارت وتساعد على تخفيض النزاعات مثل ما حدث مع وزير الدفاع الكينية فيما يتعلق بالساعات التي يمكن ان نساهم بها في منع تلك النزاعات.

وأكد السفير البرازيلي، أن الحكمة فى ما يجب أن يفعله جميع المؤسسات والمواطنين بالقارة الإفريقية التعاون من أجل العمل مع الحكومات و لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح السفير البرازيلي، أن المنتدى الخاص بالسلم والأمن من الممكن ان يكون معبرا لتحقيق الأمن والسلم فى العالم كله وليس فقط أفريقيا، مشيرا إلى أن أفريقيا يمكن ان تساعد فى حل مشاكل عام 2020 وهذا أمر يرحب به العالم.
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