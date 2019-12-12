باللحم والدجاج.. طرق تحضير الكبسة وأسرار الطهي

أولا: كبسة الدجاج

- تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدا ويضاف المرق تدريجيا.





- يغطى الوعاء ويترك الكل على نار متوسطة إلى أن ينضج الدجاج ويصفى الأرز من الماء ويضاف إلى الوعاء مع الزبيب ويغطى الكل.

ثانيا: الكبسة باللحم الضاني للشيف الشربينى

أسرار تحضيرها:

تعد الـكبسة الأكثر رواجا في الوطن العربي، وإليكِ طرق مختلفة لتحضيرها لأمهر الشيفات سواء بالدجاج أو اللحم.ونقدم فيما يلي، طريقة عمل كبسة الدجاج للشيف إلهام فتحى.المقادير:5 حبات حبهانعود قرفة5 حبات قرنفلبصلة كبيرة مفرومةكوب عصير طماطمدجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم2 ورقة لاورو1/2 كوب زبيبمكسرات مقلية2 2/1 كوب رز بسمتي5 اكواب مرق لحمملح و فلفل وجوزة الطيب وقرفة1/4 كوب زيتطريقة التحضير:- ينقع الأرز في ماء بارد ويوضع جانبا وتشوح البصلة في الزيت يضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج.- يترك الوعاء ينضج على نار هادئة إلى أن يمتص الأرز كل السوائل وتزين بالمكسرات.مقادير الكبسة باللحم الضاني:كيلو لحم ضاني بالعظم٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمسحبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرةبصلة متوسطة، مقطعةملعقة صغيرة كمون٤ حبات حبهان١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسودقليل من الملحعود قرفة٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطممكعب مرقةملعقة صغيرة زنجبيلكوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقةقليل من الزعفران4 حبات قرنفلطريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم، وعندما ينضج، ارفعيه من على النار، وقومي بتصفية المرقة وحفظها جانبا.2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.4- أضيفي اللحم واطهيه لمدة دقيقة مع التوابل، أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قللي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، ثم قدمي الكبسة باللحم الضاني ساخنة.- من الأفضل أن تستغني هنا عن الأرز البلدي المصري لأن الطعم والشكل يختلفان.- لا تنسي عند تقديم الكبسة أن يضاف لها الخضار المسلوق مثل البسلة وكذلك المكسرات لتكملي طعمها اللذيذ.