باللحم والدجاج.. طرق تحضير الكبسة وأسرار الطهي

تعد الـكبسة الأكثر رواجا في الوطن العربي، وإليكِ طرق مختلفة لتحضيرها لأمهر الشيفات سواء بالدجاج أو اللحم.
ونقدم فيما يلي، طريقة عمل كبسة الدجاج للشيف إلهام فتحى.
أولا: كبسة الدجاج
المقادير:
5 حبات حبهان
عود قرفة
5 حبات قرنفل
بصلة كبيرة مفرومة
كوب عصير طماطم
دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع
2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ورقة لاورو
1/2 كوب زبيب
مكسرات مقلية
2 2/1 كوب رز بسمتي
5 اكواب مرق لحم
ملح و فلفل وجوزة الطيب وقرفة
1/4 كوب زيت
طريقة التحضير:
- ينقع الأرز في ماء بارد ويوضع جانبا وتشوح البصلة في الزيت يضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج.
- يترك الوعاء ينضج على نار هادئة إلى أن يمتص الأرز كل السوائل وتزين بالمكسرات.
ثانيا: الكبسة باللحم الضاني للشيف الشربينى
مقادير الكبسة باللحم الضاني:
كيلو لحم ضاني بالعظم
٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمس
حبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرة
بصلة متوسطة، مقطعة
ملعقة صغيرة كمون
٤ حبات حبهان
١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود
قليل من الملح
عود قرفة
٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطم
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة زنجبيل
كوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة
قليل من الزعفران
4 حبات قرنفل
طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:
1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم، وعندما ينضج، ارفعيه من على النار، وقومي بتصفية المرقة وحفظها جانبا.
2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.
3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.
4- أضيفي اللحم واطهيه لمدة دقيقة مع التوابل، أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.
5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قللي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، ثم قدمي الكبسة باللحم الضاني ساخنة.
أسرار تحضيرها:
- من الأفضل أن تستغني هنا عن الأرز البلدي المصري لأن الطعم والشكل يختلفان.
- لا تنسي عند تقديم الكبسة أن يضاف لها الخضار المسلوق مثل البسلة وكذلك المكسرات لتكملي طعمها اللذيذ.
ونقدم فيما يلي، طريقة عمل كبسة الدجاج للشيف إلهام فتحى.
أولا: كبسة الدجاج
المقادير:
5 حبات حبهان
عود قرفة
5 حبات قرنفل
بصلة كبيرة مفرومة
كوب عصير طماطم
دجاجة كبيرة مقطعة 8 قطع
2 ملعقة كبيرة بهارات الكبسة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ورقة لاورو
1/2 كوب زبيب
مكسرات مقلية
2 2/1 كوب رز بسمتي
5 اكواب مرق لحم
ملح و فلفل وجوزة الطيب وقرفة
1/4 كوب زيت
طريقة التحضير:
- ينقع الأرز في ماء بارد ويوضع جانبا وتشوح البصلة في الزيت يضاف البهارات الصحيحة لتعطي نكهة قوية ثم تضاف قطع الدجاج.
- تضاف الصلصة وعصير الطماطم وباقي البهارات ثم يقلب الكل جيدا ويضاف المرق تدريجيا.
- يغطى الوعاء ويترك الكل على نار متوسطة إلى أن ينضج الدجاج ويصفى الأرز من الماء ويضاف إلى الوعاء مع الزبيب ويغطى الكل.
- يترك الوعاء ينضج على نار هادئة إلى أن يمتص الأرز كل السوائل وتزين بالمكسرات.
ثانيا: الكبسة باللحم الضاني للشيف الشربينى
مقادير الكبسة باللحم الضاني:
كيلو لحم ضاني بالعظم
٢ ملعقة كبيرة زيت عباد شمس
حبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرة
بصلة متوسطة، مقطعة
ملعقة صغيرة كمون
٤ حبات حبهان
١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود
قليل من الملح
عود قرفة
٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطم
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة زنجبيل
كوب أرز بسمتي، منقوع في ماء لمدة ٣٠ دقيقة
قليل من الزعفران
4 حبات قرنفل
طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:
1- في إناء كبير، على نار عالية، اسلقي اللحم، وعندما ينضج، ارفعيه من على النار، وقومي بتصفية المرقة وحفظها جانبا.
2- سخني الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم اقلي البصل حتى يطرى.
3- أضيفي الطماطم والصلصة والتوابل. واتركيها على النار لمدة دقيقة.
4- أضيفي اللحم واطهيه لمدة دقيقة مع التوابل، أضيفي الأرز، وادفعيه برفق لقاع الإناء بحيث لا يوجد أي أرز أعلى اللحم.
5- أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي، قللي درجة الحرارة واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز، ثم قدمي الكبسة باللحم الضاني ساخنة.
أسرار تحضيرها:
- من الأفضل أن تستغني هنا عن الأرز البلدي المصري لأن الطعم والشكل يختلفان.
- لا تنسي عند تقديم الكبسة أن يضاف لها الخضار المسلوق مثل البسلة وكذلك المكسرات لتكملي طعمها اللذيذ.