نسخة محسنة من Nova 6SE.. تعرف على مواصفات هاتف هواوي P40 Lite

في غضون الأسابيع القليلة القادمة، تكشف شركة هواوي "Huawei" الصينية، النقاب عن أحدث إصداراتها P40، وبينما يتم تسليط الضوء عادةً على النموذج الذي يحمل اسم Pro، والذي يشبه في تصميمه هاتف Nova 6 SE الذي أعلنت عنه هواوي رسميًا في الأسبوع الماضي.



وحسبما ظهر في التسريبات الأخيرة فإن هاتف Huawei P40 Lite، سيأتي بنفس تصميم نوفا 6SE كما إلا أن الهاتف سيحصل على تحسينات في التصميم والأداء وما إلى ذلك من عوامل مميزة للهاتف حتى لا يكون نسخة طبق الأصل من هاتف نوفا، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.



وتشمل سلسلة هواتف نوفا 6 الجديدة التى تم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسبوع الماضي، وقد شملت هذه السلسلة هاتف جديد من نوعه وهو Nova 6 SE والذي أتى مع مواصفات قليلة ومع تصميم مشابه للآيفون 11 من الخلف وخاصة شكل الكاميرا.



ومن المتوقع أن يأتي هاتف P40 Lite بشاشة بقياس 6.4 بوصة من نوع IPS LCD وبدقة FHD، كما سيأتي مع معالج Kirin 810، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية.



وبالنسبة للكاميرا فهذا الهاتف سيأتي مع كاميرا خلفية رباعية، كما اعتدنا من شركة هواوي خلال العام الجاري، وستكون العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل في حين أن الكاميرات الثلاثة الأخرى ستكون ذات عدسات واسعة، تقريب، وعدسة عمق بدقات 8، 2 و 2 ميجابيكسل على الترتيب.



وأما بالنسبة للبطارية سيأتي هاتف هواوي P40 Lite ببطارية بسعة 4.200 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 40 وات.