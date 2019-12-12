مصرع طفل غرقا بترعة قرية الحداد بمركز حوش عيسى

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه بترعة أمام منزله بقرية الحداد بمركز حوش عيسى اليوم الخميس حيث سقط اثناء لهوه على حافة الترعة امام منزله وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسي يفيد بوصول الطفل عبد الله فرحات عوض محمد عامان ونصف العام ومقيم بقرية الحداد القبلي جثة هامدة ادعاء اسفكسيا الغرق.



وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام الطفل باللهو امام منزلهم سقط في الترعة وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزى تحت تصرف النيابة العامة .



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.