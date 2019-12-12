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رياضة

أول تعليق من الزمالك عقب الفوز على بيراميدز 2-0 في الدوري

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:13 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
أكد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد مساء اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال الشيشيني في تصريحاته عبر فضائية اون سبورت عقب اللقاء، "بيراميدز لعب بشكل جديد ومختلف في مباراة اليوم لكننا درسناهم بشكل جيد ومميز".

وتابع "سعيد بروح وإصرار جميع لاعبي الزمالك وتركيزهم داخل الملعب، جميع اللاعبين اتفقوا على إعادة الفريق إلى سابق عهده".

وواصل "ان شاء الله نكمل بنفس المستوى لنهاية الموسم ومتفائل بالمرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن الفريق يمتلك بين صفوفه عددا من اللاعبين المهاريين والقادرين على بناء الهجمة من الخلف ولعب الكرة على الأرض، موضحًا أن بيراميدز غير طريقة لعبه بدلًا من الضغط على الأطراف إلى الضغط في العمق.

وواصل "كل مباراة نتعامل بها وفق ظروفها وطريقة لعب الأنسب لها وتحقيق أكبر استفادة من كل اللاعبين".
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