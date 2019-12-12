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أخبار العالم

حملة عبد المجيد تبون تعلن فوزه بالجولة الأولى في انتخابات الرئاسة الجزائرية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:31 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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قسم الخارجي
أعلنت حملة المرشح في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، عبد المجيد تبون، وفقا للنتائج الأولية للانتخابات.

وقالت الحملة في مؤتمر صحفي إن النتائج الأولية تشير إلى فوز عبد المجيد تبون في 35 ولاية بنسبة 64%.

وكانت نتائج أولية أشارت إلى عقد جولة إعادة بين المرشح تبون والاخر بن قرينة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وتتواصل عمليات فرز الأصوات في أغلب مدن الجزائر، التي بدأت مباشرة إثر غلق مراكز الاقتراع وانتهاء التصويت في الانتخابات، التي سجلت نسبة مقاطعة كبيرة وجرت في أجواء مشحونة، بسبب انقسام الشارع بشأنها بين مؤيد لها ومعارض.

في سياق متصل، أكدت الوكالة الجزائرية الرسمية أن المجلس الدستوري سيعلن النتائج النهائية للانتخابات بين 16 و 25 ديسمبر الحالي.
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