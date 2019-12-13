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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 .. فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الجمعة 13 - 12 – 2019.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.59 جنيه .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 666.86 جنيه .
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.11 جنيه .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,335 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب.

وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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