بعيدا عن المواد الحافظة.. طريقة عمل الشيبسي أفضل من الجاهز

يعشق العديد من الأشخاص تناول الشيبسى بالرغم من التحذيرات العديد من تناوله من قبل الأطباء وبالأخص لأنه يحتوى على الكثير من المواد الحافظة لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الشيبسى بعيدا عن المواد الحافظة وأفضل من الجاهز.



مكونات الشيبسي:

بطاطس شيبس

كمون ناعم

بودرة ثوم

بودرة بصل

ملح فلفل أسود

زيت

خل



طريقة عمل الشيبسي:

* قطعى البطاطس حلقات رفيعة ثم ضعيها فى الماء المضاف له الخل

* اقلى البطاطس فى الزيت فى القلاية

* اخلطى البطاطس باالملح والفلفل الأسود والتوابل وقلبيها للتخلص من التوابل الزائدة ثم قدميها