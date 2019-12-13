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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-12-2019

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
مايكل عياد
استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد تراجعات أمس التي بلغت نحو 10 جنيهات لكل جرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، سعر 662 جنيها للجرام،بحسب موقع "لإيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".

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سعر جرام الذهب عيار 21 
سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 662 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 
سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 757 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 سعر 567 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 
سجل الجنيه الذهب سعر 5,296 آلاف جنيه.

سعر الأونصة
سجل الأونصة سعر 23,529 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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