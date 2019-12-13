ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يواصل محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي؛ تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي بعد تحسن حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقام متولي بتنفيذ جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيلي بالنادي.

ويتابع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق حالة متولي بشكل يومي؛ للتعرف على مدى التحسن الذي طرأ على إصابته، كما يحرص طبيب الفريق على إجراء أشعة للاعب للتعرف على نسبة الالتئام في تمزق العضلة الخلفية الذي أبعده عن المشاركة الجماعية في التدريبات والمباريات .

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم علي ملعب التتش استعدادا للحرس واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.

ويؤدي الفريق مرانه عصر غدا السبت على ملعب التتش، في ختام استعداداته لمواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد السلام في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران الذي يقام غدا، يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى أحد الفنادق للمبيت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. وفايلر يجتمع بلاعبي الأهلي في التتش

أخبار النادي الأهلي اليوم.. الخطيب يظهر فى التدريبات.. واكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

صالح جمعة يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي

اخبار النادي الأهلي 2-12-2019.. مفاجآت في قائمة الفريق

أشعة جديدة لـ محمود متولي بالأهلي

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة محمود متولي

ترشيحاتنا

بإطلالة أنيقة .. طليقة على ربيع تودع سنة 2019

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 .. فيديو

حكم الحلف بلفظ عليا الطلاق.. دار الإفتاء المصرية توضح الإجابة.. فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

قوله تعالى خدني..أم بلا رحمة تتلذذ بضرب ابنها وتصوره فيديو| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين