الرئيس القبرصي يثمن قرارات المجلس الأوروبي بشأن تركيا



ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن تغريدة كتبها أناستاسياديس على موقع تويتر صباح اليوم الجمعة: "أعبر عن تقديري الكامل لقرارات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالرد الجماعي على الأعمال غير القانونية التي ترتكبها تركيا وتنتهك الحقوق السيادية لقبرص واليونان.. الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي واضح ألا وهو أنه يتعين على تركيا احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".



وكان المجلس الأوروبي قد أعلن رفضه التام لمذكرتي التفاهم اللتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأكد المجلس الأوروبي، في بيان، أن هذه الاتفاقية تنتهك سيادة دول أخرى وتخالف قانون البحار الدولي، موضحا أن أنشطة الحفر التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص غير قانونية.



وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع اليونان وقبرص بشأن ما قامت به تركيا من مخالفة القوانين الدولية.

أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس عن تقديره الكامل لقرارات المجلس الأوروبي بشأن تركيا.