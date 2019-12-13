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توك شو

قلب الجدة.. موقف إنسانى من عجوز سبعينية تجاه شباب العراق.. شاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:42 م
عجوز
عجوز
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا عن جدة عراقية تغسل ملابس المتظاهرين في احتجاجات بغداد..

تقول الجدة العراقية " أم سلوان " إنها تشارك" في الاحتجاجات بطريقة مختلفة من خلال تنظيفها لملابس المتظاهرين، التي لا تتسخ بالتراب فحسب بل تتخضب أحيانا ببقع الدماء، وذلك بالقرب من موقع الاحتجاج الرئيسي في ميدان التحرير ببغداد ..

وأكدت أم سلوان ، خلال تقرير عرضته فضائية الآن، "المتظاهرين ملهمش حد يرعاهم " لافتة لكونها أرملة وأم لأبناء أيتام وتمتلك عدد من الأحفاد وتبلغ من العمر 70 عاما واختارت أن تجاهد مع المتظاهرين فى العراق عن طريق غسل الملابس الملطخة بالدماء وأيضا المتسخة ونشرها بل وحياكتها أيضأ فى حال تمزيقها ..

وقد أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الخميس، عن فتح تحقيق بحادثة ساحة الوثبة، والتي أدت إلى مقتل مسلح وتعليق جثته على عمود للإنارة بعد تعذيبه، بعد اتهامه بقتل متظاهرين.

و قد ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الوطني باشر بإجراء التحقيق، على أن يصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمهل القوات الأمنية العراقية 48 ساعة للكشف عن هوية من قام بقتل مسلح متهم بقتل متظاهرين، بعد تعذيبه في ساحة الوثبة، مهددًا بسحب القبعات الزرق من ساحات التظاهر ...


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